Республиканцы заверили, что поддержка Украины не уменьшится. Сказали: будет подотчетной

Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной. Об этом они сообщили в эфире канала ABC.

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По словам, Маккола и Тернера, республиканское большинство в Палате представителей будет продолжать поддерживать финансирование и вооружение Украины — конгрессмены, вероятно, возглавят комитеты по иностранным делам и разведке соответственно.

Они отметили, что Украина может победить в войне, если получит "адекватную" поддержку со стороны Запада.

Конгрессмены заявили, что Республиканская партия планирует добиваться большего контроля и подотчетности за тем, как помощь США используется за границей.

Ведущая спросила Маккола и Тернера насчет члена Палаты представителей от штата Джорджия и сторонницы 45-го президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, которая выступила против предоставления помощи Украине, на что они ответили, что большинство в Конгрессе поддерживают оказание поддержки Украине.

"Я думаю, что у каждого есть право голоса в Конгрессе. И дело в том, что мы собираемся обеспечить больше контроля, прозрачности и подотчетности. Мы не собираемся выписывать карт-бланш. Ослабляет ли это нашу волю помогать украинскому народу в борьбе? Нет. Но мы собираемся делать это ответственно. В противном случае авторитарные страны, такие как Китай и Иран, могут воодушевиться успехом России", — сказал Маккол.

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Дмитро Гриниченко

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