Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины"
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил против резолюции об "усталости от Украины", в которой требуется прекратить военную помощь. Об этом он сообщил в комментарии каналу CNN.
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Во время визита на границу с Мексикой Маккарти заявил, что поддерживает Украину в войне против России.
Он отметил, что не поддерживает "пустой чек", так как США потратили на помощь Украине $100 млрд и хотят победить.
"Я думаю, что действия, предпринятые президентом Байденом, немного запоздали", — сказал спикер.
Ранее конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц и еще 11 законодателей от Республиканской партии, которые являются сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, зарегистрировали резолюцию об "усталости от Украины", в которой требуется прекратить военную и финансовую помощь США и принудить Киев к переговорам с оккупантами.
- Республиканцы победили на выборах в Палату представителей Конгресса США, получив большинство в нижней палате Конгресса.
- Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.
- Маккол заявил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму, — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву.
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