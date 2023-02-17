Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины"

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил против резолюции об "усталости от Украины", в которой требуется прекратить военную помощь. Об этом он сообщил в комментарии каналу CNN.

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Во время визита на границу с Мексикой Маккарти заявил, что поддерживает Украину в войне против России.

Он отметил, что не поддерживает "пустой чек", так как США потратили на помощь Украине $100 млрд и хотят победить.

"Я думаю, что действия, предпринятые президентом Байденом, немного запоздали", — сказал спикер.

Ранее конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц и еще 11 законодателей от Республиканской партии, которые являются сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, зарегистрировали резолюцию об "усталости от Украины", в которой требуется прекратить военную и финансовую помощь США и принудить Киев к переговорам с оккупантами.

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем.

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Дмитро Гриниченко

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