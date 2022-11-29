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Байден призвал лидеров Конгресса помогать Украине. Он хочет работать с республиканцами

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 21:17
Байден призвал лидеров Конгресса помогать Украине. Он хочет работать с республиканцами - Фото
Джо Байден (фото: EPA)

Президент США Джо Байден призвал руководство Конгресса продолжить выделение помощи Украине, он также хочет искать точки соприкосновения с Республиканской партией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Байден принял лидера Демократической партии в Сенате Чарльза Шумера, лидера республиканцев в Сенате Митча Макконела, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти.

Кроме проблем внутренней политики США, на встрече поднимался вопрос продвижения интересов национальной безопасности и поддержки Украины в борьбе против полномасштабного вторжения России. 

По словам Байдена, он всегда заинтересован в работе с республиканцами, какие бы разногласия у них не возникали. 

"Мы собираемся работать вместе, чтобы финансировать – я надеюсь, работать вместе для решения всех спорных и важных вопросов. И я надеюсь, что мы найдем другие точки соприкосновения, потому что американский народ хочет, чтобы мы работали вместе", – сказал американский президент.

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Дмитро Гриниченко
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