Байден призвал лидеров Конгресса помогать Украине. Он хочет работать с республиканцами
Президент США Джо Байден призвал руководство Конгресса продолжить выделение помощи Украине, он также хочет искать точки соприкосновения с Республиканской партией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Байден принял лидера Демократической партии в Сенате Чарльза Шумера, лидера республиканцев в Сенате Митча Макконела, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти.
Кроме проблем внутренней политики США, на встрече поднимался вопрос продвижения интересов национальной безопасности и поддержки Украины в борьбе против полномасштабного вторжения России.
По словам Байдена, он всегда заинтересован в работе с республиканцами, какие бы разногласия у них не возникали.
"Мы собираемся работать вместе, чтобы финансировать – я надеюсь, работать вместе для решения всех спорных и важных вопросов. И я надеюсь, что мы найдем другие точки соприкосновения, потому что американский народ хочет, чтобы мы работали вместе", – сказал американский президент.
- США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot.
- Группа сенаторов призвала администрацию Байдена передать Украине ударные дроны Grey Eagle, которые "могут изменить стратегический ход войны".
- Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.
Читайте также: ВСУ смогут летать на F-16. Пора ответить России за Вьетнам – сенатор от республиканцев
Комментарии