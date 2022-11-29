США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot – CNN
США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot. Об этом заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.
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США рассматривают возможность отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot для усиления противовоздушной обороны страны в связи с нарастающими ракетными атаками России, заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.
Отвечая на вопрос, рассматривают ли в Пентагоне возможность отправки систем Patriot непосредственно в Украину, представитель министерства сказал, что "все возможности сейчас на столе", и что "Patriot — одна из рассматриваемых возможностей усилить ПВО".
При этом он отметил, что усиление ПВО Украины является сейчас "высшим приоритетом" США.
- После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах.
- 23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качиньский предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.
- Размещение систем противовоздушной обороны Patriot в Украине позволит сбивать российские ракеты на подступах к Европе — так отреагировал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат на идею Польши разместить предложенные Германией Patriot на западе Украины.
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