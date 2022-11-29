США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot – CNN

США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot. Об этом заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

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США рассматривают возможность отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot для усиления противовоздушной обороны страны в связи с нарастающими ракетными атаками России, заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в Пентагоне возможность отправки систем Patriot непосредственно в Украину, представитель министерства сказал, что "все возможности сейчас на столе", и что "Patriot — одна из рассматриваемых возможностей усилить ПВО".

При этом он отметил, что усиление ПВО Украины является сейчас "высшим приоритетом" США.

СПРАВКА. ЗРК Patriot – американская система ПРО/ПВО. Польша . ЗРК Patriot – американская система ПРО/ПВО. Польша выбрала ее в качестве основы для щита средней дальности весной 2015 года. До конца 2022-го две батареи (16 пусковых установок) должны быть поставлены армии Польши. Сейчас в Польше дислоцированы две батареи армии США. У бундесвера было 36 батарей Patriot во времена холодной войны, сейчас – 12 (две из них – в Словакии).

После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах.

23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качиньский предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.

Размещение систем противовоздушной обороны Patriot в Украине позволит сбивать российские ракеты на подступах к Европе — так отреагировал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат на идею Польши разместить предложенные Германией Patriot на западе Украины.

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Сергій Бережний

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