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США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot – CNN

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 20:02
США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot – CNN - Фото
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)

США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot. Об этом заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

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США рассматривают возможность отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot для усиления противовоздушной обороны страны в связи с нарастающими ракетными атаками России, заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в Пентагоне возможность отправки систем Patriot непосредственно в Украину, представитель министерства сказал, что "все возможности сейчас на столе", и что "Patriot — одна из рассматриваемых возможностей усилить ПВО".

При этом он отметил, что усиление ПВО Украины является сейчас "высшим приоритетом" США.

СПРАВКА. ЗРК Patriot – американская система ПРО/ПВО. Польша выбрала ее в качестве основы для щита средней дальности весной 2015 года. До конца 2022-го две батареи (16 пусковых установок) должны быть поставлены армии Польши. Сейчас в Польше дислоцированы две батареи армии США. У бундесвера было 36 батарей Patriot во времена холодной войны, сейчас – 12 (две из них – в Словакии).

Читайте также: Разбор | Patriot для Украины. Что предлагает Польша и как эта ПВО поможет в войне с Россией 

Сергій Бережний
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пентагон пво Patriot зрк
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