UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша хочет разместить возле границы с Украиной ПВО Patriot от Германии

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 10:53
Польша хочет разместить возле границы с Украиной ПВО Patriot от Германии - Фото
Мариуш Блащак (фото - ЕРА)

Польша хочет разместить возле границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot, которые предлагает ей Германия. Об этом написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он приветствовал предложение ФРГ укрепить оборону неба Польши комплексами Patriot из Германии.

"Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной", – написал Блащак.

Германия предложила укрепить польское небо своими Patriot на фоне падения 15 ноября ракеты на территории Польши. ФРГ имеет 12 комплексов Patriot, два из них размещены в Словакии.

Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такую ПВО пока не дают. 

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.
  • В НАТО считают, что упала украинская ракета ПВО, но не винит в этом Киев. Президент Зеленский считает, что в Польше упала не украинская ракета.

Читайте также: Взрыв ракеты в Польше: Есть записи, но полной уверенности пока нет – Моравецкий

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак Германия польша пво Patriot ракеты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 