Польша хочет разместить возле границы с Украиной ПВО Patriot от Германии

Польша хочет разместить возле границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot, которые предлагает ей Германия. Об этом написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Он приветствовал предложение ФРГ укрепить оборону неба Польши комплексами Patriot из Германии.

"Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной", – написал Блащак.

Германия предложила укрепить польское небо своими Patriot на фоне падения 15 ноября ракеты на территории Польши. ФРГ имеет 12 комплексов Patriot, два из них размещены в Словакии.

Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такую ПВО пока не дают.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.

В НАТО считают, что упала украинская ракета ПВО, но не винит в этом Киев. Президент Зеленский считает, что в Польше упала не украинская ракета.

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Марко Сировой

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