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Зеленский: По данным военных, в Польше упала не украинская ракета. Он привел факты

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 18:38
Зеленский: По данным военных, в Польше упала не украинская ракета. Он привел факты - Фото
Володимир Зеленський (Скріншот)

Президент Владимир Зеленский заявил, что из 25 ударов с падением ракеты или ее обломков на территории Польши во времени совпадает только один. По данным украинских военных, эта ракета разорвалась в воздухе на украинской территории. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в эфире телемарафона.

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"Я не сомневаюсь в докладе мне лично от командующего Воздушными Силами, я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", – сказал президент.

"У меня очень простая позиция: можно допустить Украину на место (падение ракеты, – ред.)? Я считаю, что мы имеем на это право. Пока следствие не закончилось, можно не говорить окончательные выводы?" – сказал Зеленский.

По его словам, в настоящее время Украина не получила от партнеров никаких доказательств того, что на территории Польши упала украинская ракета. "Если, не дай бог, какой-то обломок убил людей, нам нужно извиняться. Мы же честные люди. Но, простите, сначала следствие, доступ, данные, которые у вас есть..." – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина предложила партнерам заслушать доклад Воздушных Сил ВСУ, но ответа пока не получила.

"С 25-ти ударов по времени совпадает один удар. На нашей территории. И есть ответ, у нас есть фиксация, что этот удар разорвался в небе на нашей территории", – сообщил президент.

По его словам, нельзя исключать, что какой-то обломок попал на территорию Польши, "но главное: диаметр – 20 метров, глубина – 5 метров". "Это может быть обломок? Я не хочу ставить точку. У меня есть свое мнение. Я считаю, что это российская ракета, согласно доверию к докладу военных", – сказал Зеленский.

Он отметил, что хотел бы получить нумерацию попавших на территорию Польши ракет. "Где эти номера? Если где-то они не на нашей территории, хотелось бы увидеть", – сказал президент.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты упали на территорию Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.
  • По данным источников Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны.
  • Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на территории Польши было преднамеренным нападением.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, согласно предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отражала российский ракетный удар.

Читайте также: Тема дня | Война добралась до НАТО. Что известно о ракетном ударе по Польше и чего ждать Украине

Вадим Ребрина
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