Зеленский: По данным военных, в Польше упала не украинская ракета. Он привел факты

Президент Владимир Зеленский заявил, что из 25 ударов с падением ракеты или ее обломков на территории Польши во времени совпадает только один. По данным украинских военных, эта ракета разорвалась в воздухе на украинской территории. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в эфире телемарафона.

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"Я не сомневаюсь в докладе мне лично от командующего Воздушными Силами, я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", – сказал президент.

"У меня очень простая позиция: можно допустить Украину на место (падение ракеты, – ред.)? Я считаю, что мы имеем на это право. Пока следствие не закончилось, можно не говорить окончательные выводы?" – сказал Зеленский.

По его словам, в настоящее время Украина не получила от партнеров никаких доказательств того, что на территории Польши упала украинская ракета. "Если, не дай бог, какой-то обломок убил людей, нам нужно извиняться. Мы же честные люди. Но, простите, сначала следствие, доступ, данные, которые у вас есть..." – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина предложила партнерам заслушать доклад Воздушных Сил ВСУ, но ответа пока не получила.

"С 25-ти ударов по времени совпадает один удар. На нашей территории. И есть ответ, у нас есть фиксация, что этот удар разорвался в небе на нашей территории", – сообщил президент.

По его словам, нельзя исключать, что какой-то обломок попал на территорию Польши, "но главное: диаметр – 20 метров, глубина – 5 метров". "Это может быть обломок? Я не хочу ставить точку. У меня есть свое мнение. Я считаю, что это российская ракета, согласно доверию к докладу военных", – сказал Зеленский.

Он отметил, что хотел бы получить нумерацию попавших на территорию Польши ракет. "Где эти номера? Если где-то они не на нашей территории, хотелось бы увидеть", – сказал президент.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты упали на территорию Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.

По данным источников Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на территории Польши было преднамеренным нападением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, согласно предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отражала российский ракетный удар.

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Вадим Ребрина

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