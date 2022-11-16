Польша не может исключать, что падение ракеты является провокацией – Моравецкий

Польша "не может исключать", что падение ракеты на польской территории - "провокация". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Sky Mews.

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Это произошло после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг и польский президент Анджей Дуда заявили, что причиной гибели двух человек на территории Польши "вероятно" стало непреднамеренное попадание украинской ракеты противовоздушной обороны.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты упали на территорию Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.

По данным источников Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на территории Польши было преднамеренным нападением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, согласно предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отражала российский ракетный удар.

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Вадим Ребрина

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