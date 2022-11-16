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Польша не может исключать, что падение ракеты является провокацией – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 18:09
Польша не может исключать, что падение ракеты является провокацией – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Польша "не может исключать", что падение ракеты на польской территории -  "провокация". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Sky Mews.

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Это произошло после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг и польский президент Анджей Дуда заявили, что причиной гибели двух человек на территории Польши "вероятно" стало непреднамеренное попадание украинской ракеты противовоздушной обороны.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты упали на территорию Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.
  • По данным источников Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны.
  • Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на территории Польши было преднамеренным нападением.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, согласно предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отражала российский ракетный удар.

Читайте также: Тема дня | Война добралась до НАТО. Что известно о ракетном ударе по Польше и чего ждать Украине

Вадим Ребрина
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Матеуш Моравецкий польша пво ракета
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