Польша не может исключать, что падение ракеты является провокацией – Моравецкий
16.11.2022, 18:09
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)
Польша "не может исключать", что падение ракеты на польской территории - "провокация". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Sky Mews.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Это произошло после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг и польский президент Анджей Дуда заявили, что причиной гибели двух человек на территории Польши "вероятно" стало непреднамеренное попадание украинской ракеты противовоздушной обороны.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты упали на территорию Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.
- По данным источников Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны.
- Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на территории Польши было преднамеренным нападением.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, согласно предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отражала российский ракетный удар.
Читайте также: Тема дня | Война добралась до НАТО. Что известно о ракетном ударе по Польше и чего ждать Украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністраторРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии