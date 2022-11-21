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Германия предложила усилить ПВО Польши системами Patriot

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 06:44
Германия предложила усилить ПВО Польши системами Patriot - Фото
Кристин Ламбрехт (фото - ЕРА)

Германия предложила усилить противовоздушную оборону Польши зенитными ракетными комплексами Patriot. Об этом в интервью газетам Rheinsche Post и General Azieger сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Reuters.

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"Мы предложили Польше помощь в охране воздушного пространства – с помощью наших истребителей Eurofighter и систем ПВО Patriot", – сказала она.

Отмечается, что во времена холодной войны у Германии было 36 комплексов Patriot. Сейчас ФРГ располагает 12 системами, две из которых развернуты в Словакии.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.
  • Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО. 

Читайте также: Ракетные удары России. Кулеба сказал Блинкену, что "пришло время" передать ПВО Patriot

Марко Сировой
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Patriot польша Германия ракеты пво Кристин Ламбрехт
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