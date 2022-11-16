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"Можем начать завтра". Германия предложит Польше патрулировать небо своими истребителями

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 15:37
Eurofighter (фото - ЕРА)

Германия заявила, что предложит Польше патрулировать небо немецкими истребителями. Берлин готов отправить Eurofighter хоть завтра, если Варшава согласится, заявил представитель Министерства обороны Германии Кристиан Тильс, передает CNN.

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"В качестве немедленной реакции на инцидент в Польше мы предложим усилить защиту неба с помощью боевого патрулирования воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter", – сказал он.

Эту идею министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт обсудит 16 ноября со своим польским коллегой, отметил Тильс.

По его словам, патрулирование может начаться хоть завтра, если Польша согласится. Истребители даже не надо будет перебрасывать, они могут взлетать с авиабаз в Германии, добавил Тильс.

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Марко Сировой
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Германия война польша истребители ракеты Eurofighter
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