"Можем начать завтра". Германия предложит Польше патрулировать небо своими истребителями

Германия заявила, что предложит Польше патрулировать небо немецкими истребителями. Берлин готов отправить Eurofighter хоть завтра, если Варшава согласится, заявил представитель Министерства обороны Германии Кристиан Тильс, передает CNN.

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"В качестве немедленной реакции на инцидент в Польше мы предложим усилить защиту неба с помощью боевого патрулирования воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter", – сказал он.

Эту идею министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт обсудит 16 ноября со своим польским коллегой, отметил Тильс.

По его словам, патрулирование может начаться хоть завтра, если Польша согласится. Истребители даже не надо будет перебрасывать, они могут взлетать с авиабаз в Германии, добавил Тильс.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной.

Президент США Байден отметил: "маловероятно", что ракета была выпущена из РФ.

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Марко Сировой

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