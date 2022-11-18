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Дуда: По всей вероятности, падение ракет в Польше – несчастный случай

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 13:50
Дуда: По всей вероятности, падение ракет в Польше – несчастный случай - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что падение ракеты в его стране, вероятно, было несчастным случаем. Об этом сообщает Wpolityce.

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"По всей вероятности, это был несчастный случай. Идет массированное и жестокое нападение России на Украину. Россия несет ответственность за эту войну, и Россия несет ответственность за все несчастья, которые стали результатом этой войны", – сказал Дуда.

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По его словам, ракета взорвалась в районе весов на сельхоз предприятии, убив двух человек. Перехватить ракету было невозможно, считает президент Польши.

"Ни одна страна в мире не имеет такой системы обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет стратегических, критически важных объектов, которые подлежат особой защите", – добавил он.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.
  • Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО. 

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Марко Сировой
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польша ракета анджей дуда
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