Пентагон не говорит, почему Польша и США не позвали Украину расследовать ракетный инцидент

В Минобороны США не стали комментировать, почему Варшава и Вашингтон не пригласили украинских специалистов принять участие в расследовании ракетного инцидента на территории Польши во время обстрела Россией украинской инфраструктуры. Соответствующий вопрос спикеру Пентагона Сабрине Сингх задали на брифинге.

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Вскоре после инцидента, еще до выводов следствия, президент США Байден заявил (пишет Reuters), что это якобы ракета ПВО Украины упала в Польше. Генсек НАТО Столтенберг вскоре согласился с ним, как и власти Польши.

Журналист отметил, что "существуют расхождения во мнениях" – президент Владимир Зеленский, например, отрицает, что в Польше упала украинская ракета: "Почему украинцы не входят в команду, которая ведет расследование?"

Представитель Минобороны США ответила, что "украинцы сказали, что предложили свою помощь. Я бы направила вас к украинцам обсудить это".

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Представитель СМИ настаивает: "Нет-нет, я просто говорю, почему США и Польша не приглашают украинцев поучаствовать в расследовании?"

"Что ж, это расследование ведет Польша. Поэтому я бы направила вас к Польше для дальнейшего ответа на этот вопрос. Мы не ведем это расследование. Мы предложили польскому правительству нашу полную поддержку, но опять же, я не могу говорить о том, почему конкретные страны не участвуют в самом расследовании", – ответила Сингх.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО). Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека.

Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.

На утро 17 ноября Украина все еще ждала доступа к месту падения, при этом президент Польши Дуда говорил о строгом регламенте для допуска иностранцев к таким делам.

Ранее Дуда заявил, что для участия Украины необходимо согласие Польши и США.

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Євген Пилипенко

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