Для участия Украины в расследовании инцидента с ракетой нужно согласие Польши и США – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для участия Украины в расследовании падения ракеты на польской территории необходимо согласие Польши и США. Об этом Дуда сказал на пресс-конференции, сообщает Reuters.

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"Расследование проводится польскими и американскими экспертами, и если кому-то будет позволено принять участие в этом процессе, то потребуется как минимум согласие обеих сторон", — заявил Дуда.

Ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Ставки под председательством Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского заявил, что Украина выступает за совместное с партнерами максимально подробное изучение инцидента с падением ракеты на территории Польши. Также Украина ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты упали на территорию Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.

По данным источников Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на территории Польши было преднамеренным нападением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, согласно предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отражала российский ракетный удар.

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Вадим Ребрина

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