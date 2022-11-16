Для участия Украины в расследовании инцидента с ракетой нужно согласие Польши и США – Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для участия Украины в расследовании падения ракеты на польской территории необходимо согласие Польши и США. Об этом Дуда сказал на пресс-конференции, сообщает Reuters.
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"Расследование проводится польскими и американскими экспертами, и если кому-то будет позволено принять участие в этом процессе, то потребуется как минимум согласие обеих сторон", — заявил Дуда.
Ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Ставки под председательством Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского заявил, что Украина выступает за совместное с партнерами максимально подробное изучение инцидента с падением ракеты на территории Польши. Также Украина ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты упали на территорию Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.
- По данным источников Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны.
- Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на территории Польши было преднамеренным нападением.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, согласно предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отражала российский ракетный удар.
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