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Украинцы ждут доступа к месту падения ракеты в Польше. Дуда говорит о строгом регламенте

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17.11.2022, 19:41
Украинцы ждут доступа к месту падения ракеты в Польше. Дуда говорит о строгом регламенте - Фото
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Для участия Украины в расследовании падения ракеты на польской территории необходимы "конкретные основания" в сфере международного права. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в село Пшеводув Люблинского воеводства, куда упала ракета во время устроенной россиянами 15 ноября массированной атаки по украинским городам, передает PAP.

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По словам Дуды, доступ украинской стороны к процессу должен быть строго регламентирован.

"Для того, чтобы можно было говорить об участии в следственной деятельности, об участии в расследовании, должны быть реализованы соответствующие положения международного права и международных договоров в этой сфере", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что если украинцы хотят увидеть соответствующие производства, им их покажут, "но когда речь идет об участии в судебных процессах и доступе к документам и информации, это требует конкретных оснований в сфере международного права и международных договоров".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора со своим польским коллегой Збегневом Рау сообщил, что Украина и Польша будут открыто и конструктивно взаимодействовать по поводу инцидента с падением ракеты.

"Наши эксперты уже в Польше. Ожидаем быстрого доступа во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента", – написал Кулеба.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО). Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.
  • Дуда заявил, что для участия Украины в расследовании необходимо согласие Польши и США. 

Читайте также: Представитель Дуды: В Украине думают, что Польша обвиняет их за ракету — это не так

Оксана Житнюк
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