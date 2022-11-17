Украина, вероятно, получит доступ к месту падения ракеты в Польше

Украина, вероятно, получит доступ к месту на юго-востоке Польши, где 15 ноября ракета убила двух человек. Об этом заявил сегодня главный советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумоч польскому телеканалу TVN 24.

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"На месте находится польско-американская следственная группа", — сказал Кумоч.

"Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, с американской стороны нет возражений, такой доступ вскоре может быть предоставлен. По его словам, если у следственной группы не будет замечаний на техническом уровне, то, вероятно, не будет причин отказывать украинцам в доступе", – добавил советник Анджея Дуды.

Кумоч сказал, что у Польши есть видеодоказательства взрыва.

"Мы также хотели бы донести это до украинской стороны и работать вместе с ней. Я хочу, чтобы украинцы первыми увидели, какие материалы есть в нашем распоряжении, при контакте с нашими следователями", — сказал советник.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера также сообщил частной телерадиокомпании RMF FM, что, насколько ему известно, Дуда не возражает против присутствия на месте происшествия украинских наблюдателей.

"Президент Анджей Дуда не видит препятствий для участия украинских наблюдателей. Для этого необходимо соблюдение смежных процедур и польской судебной системы", – сказал Севера.

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Ставки под председательством Зеленского заявил, что Украина выступает за совместное с партнерами максимально подробное изучение инцидента с падением ракеты на территории Польши. Также Украина ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО.

Дуда заявил, что для участия Украины в расследовании необходимо согласие Польши и США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из 25 ударов с падением ракеты или ее обломков на территории Польши во времени совпадает только один. По данным украинских военных, эта ракета разорвалась в воздухе на украинской территории. Зеленский уверен, что на территории Польши упала российская ракета.

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Вадим Ребрина

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