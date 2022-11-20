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Взрыв ракеты в Польше: Есть записи, но полной уверенности пока нет – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 20:25
Взрыв ракеты в Польше: Есть записи, но полной уверенности пока нет – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - Facebook/MateuszMorawieckiPremier)

У Польши есть записи камер погранслужбы со взрывом ракеты в Пшеводове, но они не показывают с полной уверенностью, откуда ракета была выпущена. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встречи с премьер-министром Финляндии Санной Марин, пишет PAP.

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Журналист спросил Моравецкого о результатах расследования на месте взрыва ракеты, при котором погибли два гражданина Польши, и о принадлежности ракеты.

"Мы пока не знаем. Пусть над этим еще поработают специалисты и следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов украинской стороны, а также международных, НАТО, американских", – ответил премьер.

По его словам, у следствия есть "записи камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета".

"Мы хотим, чтобы наши украинские друзья и партнеры были уверены, что результат расследования не вызывает сомнений. Поэтому мы пригласили их к расследованию", – сказал он.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • В Польше недалеко от границы с Украиной при взрыве ракеты погибли два человека. Польские власти считают событие несчастным случаем. По предварительной оценке, туда прилетела не российская крылатая ракета, а ракета украинской противовоздушной обороны.

Читайте также: За падение ракеты в Польше в любом случае отвечает Россия – Белый Дом

Сергій Бережний
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Матеуш Моравецкий расследование польша ракетный удар
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