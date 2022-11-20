В Польше завершили обследование места взрыва ракеты в селе у границы с Украиной

Польские службы завершили обследование места взрыва ракеты в селе Пшеводув возле границы с Украиной, сообщило агентство PAP.

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По состоянию на утро воскресенья, 20 ноября, в селе нет ни следователей и экспертов, работавших возле воронки, ни полицейских, стоявших на въезде в населенный пункт.

Взрыв ракеты на территории зерносушилки в Пшеводуве, в результате которого погибли два человека, произошел днем 15 ноября, когда Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетики в Украине.

Польские власти считают событие несчастным случаем. По предварительной оценке, туда прилетела не российская крылатая ракета, а ракета украинской противовоздушной обороны.

Она попала в грузовые весы, куда заезжали грузовики с зерном, и уничтожила небольшое административное здание, находившееся рядом. Жертвами взрыва стали 62-летний тракторист, который привез зерно на взвешивание, и 60-летний заведующий складом.

18 ноября на место взрыва на несколько часов допустили украинских экспертов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что падение ракеты в Польше стало очередным напоминанием о безрассудстве Путина.

Андрій Водяний

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