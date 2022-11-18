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Украинские эксперты работают на месте падения ракет в Польше. Кулеба благодарен Варшаве

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 15:03
Украинские эксперты работают на месте падения ракет в Польше. Кулеба благодарен Варшаве - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - МИД)

Украинские эксперты ведут работы на месте падения ракеты в Польше, сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводуве, вызванной российским ракетным террором против Украины", – заявил глава МИД.

Кулеба благодарен Польше за предоставленный доступ. Я благодарен польской стороне за предоставленный доступ.

"Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытой и конструктивной манере, как это делают самые близкие друзья", – подытожил министр.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.
  • Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО. 

Читайте также: Война добралась до НАТО. Что известно о ракетном ударе по Польше и чего ждать Украине

Марко Сировой
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польша ракета эксперты дмитрий кулеба
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