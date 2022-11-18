Украинские эксперты работают на месте падения ракет в Польше. Кулеба благодарен Варшаве
18.11.2022, 15:03
Дмитрий Кулеба (фото - МИД)
Украинские эксперты ведут работы на месте падения ракеты в Польше, сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводуве, вызванной российским ракетным террором против Украины", – заявил глава МИД.
Кулеба благодарен Польше за предоставленный доступ. Я благодарен польской стороне за предоставленный доступ.
"Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытой и конструктивной манере, как это делают самые близкие друзья", – подытожил министр.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.
- Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.
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