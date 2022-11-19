Остин назвал падение ракеты в Польше напоминанием о безрассудстве Путина

Падение ракеты на территории Польши стало напоминанием миру о безрассудстве российского диктатора Владимира Путина, который начал войну против Украины. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на форуме по безопасности в Канаде, передает CNN.

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"Россия не просто ведет агрессивную войну. Она также преднамеренно атакует гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру без какой-либо военной цели. Это не просто промахи. Это не исключения из правил. Это зверства", – сказал Остин.

Говоря о падении ракеты в Польше, которое привело к гибели двух человек, глава Пентагона назвал это напоминанием миру о безрассудстве Путина.

"Трагический и вызывающий тревогу взрыв в Польше на этой неделе напомнил всему миру о безрассудстве избранной Путиным войны", – сказал Остин.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

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Наталія Медведєва

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