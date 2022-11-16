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За падение ракеты в Польше в любом случае отвечает Россия – Белый Дом

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 20:08
За падение ракеты в Польше в любом случае отвечает Россия – Белый Дом - Фото
Белый дом (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

Администрация США полностью доверяет польскому расследованию ракетного инцидента вблизи с границей с Украиной, но считает Россию безусловно ответственной за этот инцидент. Об этом сказано в официальном заявлении Белого Дома.

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"Мы полностью доверяем расследованию польского правительства причин взрыва вблизи границы с Украиной", – сказано в заявлении. Белый Дом не склонен "опережать работу следствия" и ждет окончания сбора и анализа информации.

По мнению администрации США, пока нет никаких данных, которые противоречили бы предварительной оценке президента Анджея Дуды, что причиной взрыва, скорее всего, была ракеты украинской ПВО.

"Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, в конечном счете ответственной за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет право на самооборону", – сказано в заявлении.

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Сергій Бережний
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