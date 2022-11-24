"Защитить Европу на подступах". В ВСУ отреагировали на идею Польши с Patriot для Украины

Размещение систем противовоздушной обороны Patriot в Украине позволит сбивать российские ракеты на подступах к Европе. Так в эфире телемарафона отреагировал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат на идею Польши разместить предложенные Германией Patriot на западе Украины.

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"А почем именно в Польше? Можно и в Украине размещать в западной части. Это вопрос к нашим партнерам – на какие они готовы пойти шаги, чтобы защитить и украинскую границу, и Европу, чтобы еще на подступах к Европе обеспечить безопасность воздушного пространства", – сказал Игнат.

Он отметил, что Patriot может сбивать цели в радиусе до 150 км: чем ближе цель – тем точнее. Эти комплексы не будут работать самостоятельно, а усилят существующую систему ПВО.

"Это – Бук-М1, С-300, ПВО сухопутных войск, мобильные огневые группы, истребительная авиация… Это все в комплексе вместе с системами Patriot могли бы значительно усилить защиту нашего неба", – подытожил Игнат.

После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах.

23 ноября министр обороны Польши и глава правящей партии предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.

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Марко Сировой

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