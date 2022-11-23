Качиньский: Лучше бы Германия дала ПВО Patriot Украине, а не Польше

Для безопасности Польши было бы лучше, если б Германия предложила ПВО Patriot не ей, а Украине. Об этом заявил Ярослав Качиньский, глава правящей партии Польши Право и справедливость, передает Польское радио.

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"Я думаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы немцы передали это оборудование украинцам, обучили украинские экипажи, с условием, что батареи будут размещены на западе Украины", – сказал он.

По словам Качиньского, это позволило бы сбивать российские ракеты, вероятно, с большей эффективностью, чем из старых советских систем С-300.

"С другой стороны, это защитит нас от событий, подобных тем, которые произошли в Пшеводове. В то же время, если россияне решат напасть на нас, это также будет для нас защитой. Я бы считал такое решение оптимальным и показывающим, что немцы действительно меняют свое отношение, а не занимаются пропагандой", – подытожил Качиньский.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел Украины. Две ракеты упали в Польше в Пшеводове, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем с украинской ракетой ПВО.

Германия предложила укрепить защиту неба Польши своими истребителями и ПВО Patriot. Украина также просит Patriot у западных союзников.

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Марко Сировой

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