Моравецкий: Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность
Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою бесжалостность". Об этом написал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в статье для газеты Super Expressie, которую цитирует TVP.
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По его словам, инцидент с падением ракеты в Польше, который привел к смерти двух граждан, заставил страну осознать, насколько близка война.
Он отметил, что Путин уже многие месяцы терроризирует Украину, а ракетные удары РФ нацелены не на военные объекты, а на гражданские.
"Польша не подвергалась прямому нападению, что является результатом польских анализов и опыта союзников. Данные разведки показывают, что это был несчастный случай. Но основная причина известна — если бы не война, если бы не массированные обстрелы Украины, этого бы никогда не было. Ответственность за эту трагедию несет только Россия", — написал Моравецкий.
Польский премьер подчеркнул, что Польша находится в безопасности и не хочет войны с Россией,
Он добавил, что Польша в безопасности и не хочет войны с Россией, избежать которой можно через победу Украины.
"Путин показал, что он безжалостный политик, который не остановится ни перед чем. Если Киев падет, Россия направит свою агрессию на Польшу", — резюмировал он.
- Моравецкий считает, что Запад долго игнорировал угрозы, что привело к войне России против Украины.
- Он заявлял, что единственный способ втянуть Польшу в войну России против Украины – это перестать помогать Украине.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что инцидент с падением ракеты на территории страны может повториться.
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