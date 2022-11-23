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Моравецкий: Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 13:27
Моравецкий: Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою бесжалостность". Об этом написал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в статье для газеты Super Expressie, которую цитирует TVP.

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По его словам, инцидент с падением ракеты в Польше, который привел к смерти двух граждан, заставил страну осознать, насколько близка война. 

Он отметил, что Путин уже многие месяцы терроризирует Украину, а ракетные удары РФ нацелены не на военные объекты, а на гражданские. 

"Польша не подвергалась прямому нападению, что является результатом польских анализов и опыта союзников. Данные разведки показывают, что это был несчастный случай. Но основная причина известна — если бы не война, если бы не массированные обстрелы Украины, этого бы никогда не было. Ответственность за эту трагедию несет только Россия", — написал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что Польша находится в безопасности и не хочет войны с Россией,

Он добавил, что Польша в безопасности и не хочет войны с Россией, избежать которой можно через победу Украины. 

"Путин показал, что он безжалостный политик, который не остановится ни перед чем. Если Киев падет, Россия направит свою агрессию на Польшу", — резюмировал он.

Читайте также: Представитель Дуды: В Украине думают, что Польша обвиняет их за ракету — это не так 

Дмитро Гриниченко
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Матеуш Моравецкий Россия война польша владимир путин
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