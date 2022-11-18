Дуда заявил, что инцидент с ракетой в Польше может повториться. Призвал быть готовыми

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что инцидент с падением ракеты на территории страны может повториться. Об этом он сказал во время выступления в Жешуве, цитирует его Укринформ.

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По его словам, ситуация с ракетой в Польше может повториться и полякам следует быть готовыми к подобным инцидентам.

"К сожалению, в определенном смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуации, связанные с разными несчастными случаями в результате войны, могут повториться. Я надеюсь, что такого не будет, и мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло", — сказал Дуда.

Он отметил, что от подобных инцидентов сложно защититься.

Польский президент сослался на мнение отечественных военных экспертов, которые говорят, что никакая система противовоздушной обороны не смогла бы перехватить ракету над территорией страны, когда она летела к месту падения. 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО. Читайте также: Украинские эксперты работают на месте падения ракет в Польше. Кулеба благодарен Варшаве

Дмитро Гриниченко

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