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Моравецкий: Способ втянуть Польшу в войну – отвернуться от Украины. Путин не остановится

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 21:42
Моравецкий: Способ втянуть Польшу в войну – отвернуться от Украины. Путин не остановится - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что единственный способ втянуть Польшу в войну России против Украины – это перестать помогать Украине. Об этом он сказал в своем подкасте, цитирует его Radio Lublin.

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По его словам, "пожар войны" впервые распространился на территорию Польши. Он отметил, что страна как прифронтовое государство НАТО должна быть готова к подобным инцидентам. 

"Вопреки всему это не первая подобная критическая ситуация. При прошлогодних попытках мигрантов прорваться через польско-беларускую границу мы уже подвергались серии гибридных атак и фейковых новостей",  сказал Моравецкий. 

Польский премьер подчеркнул, что первопричина инцидента агрессия России против Украины. 

"Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну, и этот путь – повернуться спиной к Украине. Если мы не поддержим Украину, она рано или поздно попадет в большую зависимость от России. Война придет к нам сама собой. Путин не остановится, пассивность будет для нас самоубийством",  резюмировал он.

Читайте также: Украинские эксперты работают на месте падения ракет в Польше. Кулеба благодарен Варшаве

Дмитро Гриниченко
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Матеуш Моравецкий Россия Украина война польша владимир путин
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