Моравецкий: Способ втянуть Польшу в войну – отвернуться от Украины. Путин не остановится

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что единственный способ втянуть Польшу в войну России против Украины – это перестать помогать Украине. Об этом он сказал в своем подкасте, цитирует его Radio Lublin.

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По его словам, "пожар войны" впервые распространился на территорию Польши. Он отметил, что страна как прифронтовое государство НАТО должна быть готова к подобным инцидентам.

"Вопреки всему – это не первая подобная критическая ситуация. При прошлогодних попытках мигрантов прорваться через польско-беларускую границу мы уже подвергались серии гибридных атак и фейковых новостей", – сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что первопричина инцидента – агрессия России против Украины.

"Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну, и этот путь – повернуться спиной к Украине. Если мы не поддержим Украину, она рано или поздно попадет в большую зависимость от России. Война придет к нам сама собой. Путин не остановится, пассивность будет для нас самоубийством", – резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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