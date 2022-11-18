Моравецкий: Способ втянуть Польшу в войну – отвернуться от Украины. Путин не остановится
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что единственный способ втянуть Польшу в войну России против Украины – это перестать помогать Украине. Об этом он сказал в своем подкасте, цитирует его Radio Lublin.
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По его словам, "пожар войны" впервые распространился на территорию Польши. Он отметил, что страна как прифронтовое государство НАТО должна быть готова к подобным инцидентам.
"Вопреки всему – это не первая подобная критическая ситуация. При прошлогодних попытках мигрантов прорваться через польско-беларускую границу мы уже подвергались серии гибридных атак и фейковых новостей", – сказал Моравецкий.
Польский премьер подчеркнул, что первопричина инцидента – агрессия России против Украины.
"Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну, и этот путь – повернуться спиной к Украине. Если мы не поддержим Украину, она рано или поздно попадет в большую зависимость от России. Война придет к нам сама собой. Путин не остановится, пассивность будет для нас самоубийством", – резюмировал он.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем. Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что инцидент с падением ракеты на территории страны может повториться.
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