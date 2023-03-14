Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы
14.03.2023, 11:28
Дональд Трамп (Фото: EPA)
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине — это только интерес Европы, а также выступил против смены режима диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в комментарии каналу Fox News.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, война РФ против Украине не является точка стратегических интересов США, однако это "дело Европы", а европейские союзники Украины должны помогать Украине как США, либо еще больше.
"Нужно помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе. Очень несправедливо для США в значительной степени платить по счетам, тем более что Европа использует нас в торговле и других вещах. Это будет сильно зависеть от моей встречи с Путиным, но Европа должна заплатить", — сказал Трамп.
Также 45-й президент США сказал "категорическое нет" на вопрос, должен ли Вашингтон поддерживать смену режима в РФ.
Касаясь темы ядерной угрозы политик заявил, что все зависит от того, кто является президентом США, а при лидерстве Джо Байдена стране якобы грозит ядерная война с Россией.
- Основной конкурент Трампа в Республиканской партии Рон Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- В конце апреля 2022 года Трамп заявил, что в ответ на угрозы Путина ядерной войной "надо сказать, что мы сильнее". В мае он призвал Конгресс уделять больше внимания финансированию безопасности в школах, а не военной помощи Украине.
- В августе он предположил, что российский диктатор Владимир Путин может победить в Украине.
Читайте также: Пенс: В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Нужна победа Украины в войне
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии