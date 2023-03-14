Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине — это только интерес Европы, а также выступил против смены режима диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в комментарии каналу Fox News.

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По его словам, война РФ против Украине не является точка стратегических интересов США, однако это "дело Европы", а европейские союзники Украины должны помогать Украине как США, либо еще больше.

"Нужно помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе. Очень несправедливо для США в значительной степени платить по счетам, тем более что Европа использует нас в торговле и других вещах. Это будет сильно зависеть от моей встречи с Путиным, но Европа должна заплатить", — сказал Трамп.

Также 45-й президент США сказал "категорическое нет" на вопрос, должен ли Вашингтон поддерживать смену режима в РФ.



Касаясь темы ядерной угрозы политик заявил, что все зависит от того, кто является президентом США, а при лидерстве Касаясь темы ядерной угрозы политик заявил, что все зависит от того, кто является президентом США, а при лидерстве Джо Байдена стране якобы грозит ядерная война с Россией.

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Дмитро Гриниченко

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