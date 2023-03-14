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Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 11:28
Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине — это только интерес Европы, а также выступил против смены режима диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в комментарии каналу Fox News.

По его словам, война РФ против Украине не является точка стратегических интересов США, однако это "дело Европы", а европейские союзники Украины должны помогать Украине как США, либо еще больше. 
"Нужно помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе. Очень несправедливо для США в значительной степени платить по счетам, тем более что Европа использует нас в торговле и других вещах. Это будет сильно зависеть от моей встречи с Путиным, но Европа должна заплатить", — сказал Трамп.
Также 45-й президент США сказал "категорическое нет" на вопрос, должен ли Вашингтон поддерживать смену режима в РФ. 

Касаясь темы ядерной угрозы политик заявил, что все зависит от того, кто является президентом США, а при лидерстве Джо Байдена стране якобы грозит ядерная война с Россией. 

Читайте также: Пенс: В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Нужна победа Украины в войне 

Дмитро Гриниченко
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