Сибіга відповів Сійярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших руках

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Угорщину відмовитися від ресурсів з Росії. Так він відреагував на звинувачення глави МЗС Угорщини Петера Сійярто на адресу президента Володимира Зеленського.

Глава держави на брифінгу з прем’єр-міністром Марком Карні 24 серпня натякнув, що існування нафтопроводу "Дружба", як і політичної "дружби" між Україною й Угорщиною тепер напряму пов’язане з позицією Будапешта.

Журналістка запитала, чи після ударів по нафтопроводу "Дружба" та звернень до президента США Дональда Трампа Україна отримала додаткові важелі впливу на Угорщину, зокрема щодо зняття вето на відкриття переговорних кластерів про вступ до Європейського Союзу.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від Угорщини", – сказав Зеленський, ймовірно маючи на увазі нафтопровід.

Сійярто відреагував на заяву президента. Він стверджує, що глава держави нібито використав національне свято для погроз Угорщині.

"Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни та очікуємо того ж у відповідь", – написав глава угорського МЗС.

Він додав, що "останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання".

"Напад на енергетичну безпеку – це напад на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Зеленського припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на нашу енергетичну безпеку", – написав він.

На публікацію Сійярто відреагував Сибіга. Він заявив, що відповість по-угорськи.

"Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити й коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", – наголосив глава української дипломатії.