Український удар повністю зупинив нафтопровід "Дружба" – Генштаб

Нафтопровід "Дружба" (Ілюстративне фото: уряд Угорщини)

У результаті удару українських захисників по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у РФ було повністю зупинено трубопровід "Дружба", заявляє Генеральний штаб ЗСУ.

Бойову роботу по об'єкту окупантів у Тамбовській області в ніч на 18 серпня провели підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

"У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено", – заявляє командування.

У Генштабі додають, що нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури загарбників та залучена до забезпечення окупаційних військ РФ.

"Сили оборони послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу рф з метою повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде…" – підсумовують у повідомленні.

Пожежу на "Нікольском" фіксує і сервіс FIRMS компанії NASA (червоними прямокутниками):

Скриншот LIGA.net з сайту FIRMS

Відстань від станції до російсько-українського кордону – понад 300 кілометрів по прямій: