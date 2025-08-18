Сибіга відповів Сійярто: Можете надсилати скарги й погрози своїм друзям у Москві

Будапешт звинуватив Київ у атаці на нафтопровід, який веде до Угорщини

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Угорщину "надсилати скарги й погрози своїм друзям у Москві". Так глава МЗС відреагував на звинувачення угорського колеги Петера Сійярто в атаці на нафтопровід.

Сибіга нагадав, що саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати.

"Угорщині роками кажуть, що Москва – ненадійний партнер. Попри це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги й погрози своїм друзям у Москві", – написав глава МЗС.

Вранці 18 серпня Сійярто звинуватив Україну в ударі по нафтопроводу до Угорщини, у результаті якого постачання було зупинене.

"Заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін поінформував мене, що експерти працюють над відновленням трансформаторної станції, необхідної для роботи трубопроводу, але поки що вони не можуть сказати, коли відновляться постачання", – додав міністр закордонних справ Угорщини.

Він звинуватив Київ та Брюссель у тому, що вони нібито хочуть втягнути Будапешт у війну Росії проти України.

"Ці неодноразові українські атаки на наше енергопостачання служать тій самій меті. Дозвольте мені чітко заявити: це не наша війна. Ми не маємо до неї жодного стосунку, і поки ми при владі, Угорщина залишатиметься осторонь", – стверджує Сійярто.

Він нагадав українським політикам: "Електроенергія з Угорщини відіграє життєво важливу роль у забезпеченні енергією вашої країни".