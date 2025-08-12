Лідери ЄС ухвалили заяву на підтримку України, Угорщина відмовилася доєднатися

Ілюстративне фото: Depositphotos

26 держав-членів Європейського Союзу опублікували спільну заяву на підтримку України напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підтримав документ.

Лідери ЄС привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення російсько-української війни та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України.

"Справедливий і міцний мир, який приносить стабільність і безпеку, повинен поважати міжнародне право, включно з принципами незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та забороною зміни міжнародних кордонів силою", – йдеться у документі.

Підписанти заявили, що "народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє", а "шлях до миру в Україні не може бути визначений без України".

"Європейський Союз наголошує на неодмінному праві України обирати власну долю та продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС", – зазначили лідери ЄС.

Вони запевнили, що Євросоюз у координації зі США та іншими однодумцями продовжуватиме надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, оскільки вона "здійснює своє неодмінне право на самооборону".

ЄС також продовжуватиме підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації.

Лідери держав-членів блоку заявили, що агресивна війна Росії проти України тягне ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки.

Вони переконані, що дипломатичне розв'язання конфлікту має захистити життєво важливі інтереси безпеки України та Європи, але зазначають, що невіддільною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки є здатність України ефективно захищатися.

Наприкінці документу зазначається, що Угорщина не підтримала заяву.