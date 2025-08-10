В будь-яку угоду між США та Росією мають бути залучені Україна та Європа – Каллас

Кая Каллас (Фото: Facebook посадовиці)

Глава Євродипломатії Кая Каллас заявила, що будь-яка угода про припинення війни в Україні між Вашингтоном та Москвою має включати Україну та Європейський Союз, й зазначила, що вона скличе на 11 серпня зустріч міністрів закордонних справ європейських країн для обговорення подальших кроків. Про це чиновниця розповіла в коментарі агенції Reuters.

"США мають силу змусити Росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи", – зауважила Каллас.

Вона також зазначила, що "оскільки ми працюємо над досягненням сталого та справедливого миру, міжнародне право є чітким: всі тимчасово окуповані території належать Україні".

Посадовиця наголосила, що мирна угода не повинна "стати трампліном для подальшої агресії Росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи.

Глава дипломатії ЄС зазначила, що на запланованій зустрічі міністри закордонних справ також обговорять ситуацію в секторі Гази.