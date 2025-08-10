В любой договор между США и Россией должны быть вовлечены Украина и Европа – Каллас

Кайя Каллас (Фото: Facebook чиновницы)

Глава Евродипломатии Кайя Каллас заявила, что любое соглашение о прекращении войны в Украине между Вашингтоном и Москвой должно включать Украину и Европейский Союз, и отметила, что она созовет на 11 августа встречу министров иностранных дел европейских стран для обсуждения дальнейших шагов. Об этом чиновница рассказала в комментарии агентству Reuters.

"У США есть сила заставить Россию вести серьезные переговоры. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", – отметила Каллас.

Она также отметила, что "поскольку мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право является четким: все временно оккупированные территории принадлежат Украине".

Чиновница подчеркнула, что мирное соглашение не должно "стать трамплином для дальнейшей агрессии России против Украины, трансатлантического альянса и Европы.

Глава дипломатии ЕС отметила, что на запланированной встрече министры иностранных дел также обсудят ситуацию в секторе Газы.