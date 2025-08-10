Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве против нового плана Нетаньяху по Газе
Вечером в субботу, 9 августа, тысячи людей вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, чтобы выступить против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по эскалации войны в Газе, требуя немедленного прекращения кампании и освобождения заложников. Об этом сообщило агентство Reuters.
В пятницу офис премьера сообщил, что кабинет безопасности решил захватить город Газа, расширив военные операции, несмотря на широкое сопротивление общественности и предупреждения военных о том, что этот шаг может поставить под угрозу заложников.
"Это не просто военное решение. Это может стать смертным приговором для самых дорогих людей", – заявила на митинге Лишай Миран Лави, жена заложника Омри Мирана, умоляя президента США Дональда Трампа вмешаться и немедленно положить конец войне.
Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство израильтян выступают за немедленное прекращение войны и освобождение 50 заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. Израильские официальные лица считают, что около 20 заложников еще живы.
Медиа напомнило, что правительство Израиля столкнулось с резкой критикой как внутри страны, так и за рубежом, в том числе со стороны некоторых из его ближайших европейских союзников в связи с заявлением о расширении военных действий.
"Они (правительство) фанатичны. Они действуют вопреки интересам страны", – заявил Рами Дар, 69-летний пенсионер, приехавший из пригорода Тель-Авива.
В Тель-Авиве регулярно проходят митинги с призывом к правительству заключить перемирие и соглашение об освобождении заложников с ХАМАС.
По словам организаторов, в субботней акции приняли участие более 100 000 человек.
Протестующие размахивали израильскими флагами и несли плакаты с изображениями заложников. Другие держали плакаты, выражающие гнев в отношении правительства или призывающие Трампа принять меры, чтобы помешать Нетаньяху продолжить реализацию планов эскалации войны.
- План постепенного военного захвата всей Газы был одобрен утром 8 августа после 10 часов обсуждений.
- Рубио подтвердил, что Вашингтон не против полного захвата сектора Газа Израилем. По его словам, страна может решать сама, что ей необходимо для собственной безопасности.
- The Independent пишет, что план полного захвата Газы предусматривает осаду столицы анклава к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
