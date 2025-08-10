Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве против нового плана Нетаньяху по Газе

Организаторы заявили, что в субботней акции приняли участие около 100 000 человек

Акция протеста (Фото: Abir Sultan/EPA)

Вечером в субботу, 9 августа, тысячи людей вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, чтобы выступить против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по эскалации войны в Газе, требуя немедленного прекращения кампании и освобождения заложников. Об этом сообщило агентство Reuters.

В пятницу офис премьера сообщил, что кабинет безопасности решил захватить город Газа, расширив военные операции, несмотря на широкое сопротивление общественности и предупреждения военных о том, что этот шаг может поставить под угрозу заложников.

"Это не просто военное решение. Это может стать смертным приговором для самых дорогих людей", – заявила на митинге Лишай Миран Лави, жена заложника Омри Мирана, умоляя президента США Дональда Трампа вмешаться и немедленно положить конец войне.

Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство израильтян выступают за немедленное прекращение войны и освобождение 50 заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. Израильские официальные лица считают, что около 20 заложников еще живы.

Медиа напомнило, что правительство Израиля столкнулось с резкой критикой как внутри страны, так и за рубежом, в том числе со стороны некоторых из его ближайших европейских союзников в связи с заявлением о расширении военных действий.

"Они (правительство) фанатичны. Они действуют вопреки интересам страны", – заявил Рами Дар, 69-летний пенсионер, приехавший из пригорода Тель-Авива.

В Тель-Авиве регулярно проходят митинги с призывом к правительству заключить перемирие и соглашение об освобождении заложников с ХАМАС.

По словам организаторов, в субботней акции приняли участие более 100 000 человек.

Протестующие размахивали израильскими флагами и несли плакаты с изображениями заложников. Другие держали плакаты, выражающие гнев в отношении правительства или призывающие Трампа принять меры, чтобы помешать Нетаньяху продолжить реализацию планов эскалации войны.

Фото: Abir Sultan/EPA

Фото: Abir Sultan/EPA

План постепенного военного захвата всей Газы был одобрен утром 8 августа после 10 часов обсуждений.

Рубио подтвердил, что Вашингтон не против полного захвата сектора Газа Израилем. По его словам, страна может решать сама, что ей необходимо для собственной безопасности.

The Independent пишет, что план полного захвата Газы предусматривает осаду столицы анклава к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.