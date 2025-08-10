Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве против нового плана Нетаньяху по Газе
Акция протеста (Фото: Abir Sultan/EPA)

Вечером в субботу, 9 августа, тысячи людей вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, чтобы выступить против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по эскалации войны в Газе, требуя немедленного прекращения кампании и освобождения заложников. Об этом сообщило агентство Reuters.

В пятницу офис премьера сообщил, что кабинет безопасности решил захватить город Газа, расширив военные операции, несмотря на широкое сопротивление общественности и предупреждения военных о том, что этот шаг может поставить под угрозу заложников.

"Это не просто военное решение. Это может стать смертным приговором для самых дорогих людей", – заявила на митинге Лишай Миран Лави, жена заложника Омри Мирана, умоляя президента США Дональда Трампа вмешаться и немедленно положить конец войне.

Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство израильтян выступают за немедленное прекращение войны и освобождение 50 заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. Израильские официальные лица считают, что около 20 заложников еще живы.

Медиа напомнило, что правительство Израиля столкнулось с резкой критикой как внутри страны, так и за рубежом, в том числе со стороны некоторых из его ближайших европейских союзников в связи с заявлением о расширении военных действий.

"Они (правительство) фанатичны. Они действуют вопреки интересам страны", – заявил Рами Дар, 69-летний пенсионер, приехавший из пригорода Тель-Авива.

В Тель-Авиве регулярно проходят митинги с призывом к правительству заключить перемирие и соглашение об освобождении заложников с ХАМАС.

По словам организаторов, в субботней акции приняли участие более 100 000 человек.

Протестующие размахивали израильскими флагами и несли плакаты с изображениями заложников. Другие держали плакаты, выражающие гнев в отношении правительства или призывающие Трампа принять меры, чтобы помешать Нетаньяху продолжить реализацию планов эскалации войны.

