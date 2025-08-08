США не планируют признавать палестинское государство – Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс (Фото: BONNIE CASH/ EPA)

Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину, несмотря на заявления ряда союзников о таких намерениях. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Великобританию, сообщает Sky News.

На совместном брифинге с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми журналисты спросили Вэнса, как он оценивает решение Великобритании признать палестинское государство.

"Очевидно, что Соединенное Королевство примет свое решение, у нас нет планов признавать палестинское государство", – ответил он.

Вице-президент США отметил, что решение союзников по этому вопросу вызывает у него сомнения.

"Я не знаю, что будет означать реальное признание палестинского государства, учитывая отсутствие там функционального правительства", – высказал свое мнение Вэнс.

Чиновник повторил цель США в отношении сектора Газа, которую ранее обозначил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим сделать так, чтобы ХАМАС больше никогда не мог нападать на мирных израильских граждан, и мы считаем, что это должно произойти путем уничтожения ХАМАС", – заявил он.

Вэнс подчеркнул, что проблема анклава является "сложной" и США "хотят убедиться", что решат ее.