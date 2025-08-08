США не мають планів визнавати палестинську державу – Джей Ді Венс

Джей Ді Венс (Фото: BONNIE CASH/ EPA)

Сполучені Штати не планують визнавати Палестину попри те, що про такі наміри заявила низка союзників. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Великої Британії, передає Sky News.

На спільному брифінгу з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі журналісти спитали у Венса, як він оцінює рішення Великої Британії визнати палестинську державу.

"Очевидно, що Сполучене Королівство ухвалить своє рішення, у нас немає планів визнавати палестинську державу", – відповів він.

Віцепрезидент США зазначив, що рішення союзників з цього питання викликають у нього сумніви.

"Я не знаю, що означатиме справжнє визнання палестинської держави, враховуючи відсутність там функціонального уряду", – висловив думку Венс.

Посадовець повторив мету США щодо Гази, яку раніше окреслив президент США Дональд Трамп.

"Ми хочемо зробити так, щоб ХАМАС більше ніколи не міг нападати на ізраїльських мирних жителів, і ми вважаємо, що це має статися шляхом знищення ХАМАС", – заявив він.

Венс наголосив, що проблема анклаву є "нелегкою", і США "хочуть переконатися", що розв'яжуть її.