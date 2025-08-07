Рубіо підтвердив, що США не проти повного захоплення Гази Ізраїлем

Держсекретар вважає, що доки існує ХАМАС, миру в регіоні не буде

Марко Рубіо (Фото: Will Oliver / EPA)

Сполучені Штати погоджуються із планами Ізраїлю щодо повної окупації Гази. Про це сказав державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox Business.

У відповідь на запитання журналіста, чи вважає глава американського дипломатичного відомства "мудрим рішенням Ізраїлю повністю захопити Газу", Рубіо послався на схвальну заяву президента США Дональда Трампа.

"Зрештою, президент сказав, що Ізраїль має вирішувати, що йому потрібно робити для власної безпеки", – зазначив він.

За словами Рубіо, у контексті мирного врегулювання війни у Газі існує три проблеми, які потребують вирішення.

"По-перше, гуманітарна проблема. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб знайти способи її вирішення таким чином, щоб це не принесло користі ХАМАС, але дозволило б людям забезпечити себе їжею та запобігло б подальшому розвитку ситуації, яку ми спостерігаємо зараз", – сказав Рубіо.

Другою проблемою він назвав "утримання заручників ХАМАС, які перебувають у жахливих умовах", а третьою – саме існування бойового угруповання.

"Поки ХАМАС існує як озброєне угруповання в Газі, не буде миру – не буде мирного майбутнього, тому що це повториться", – заявив держсекретар.