Ізраїль звинуватив країни, що готові визнати Палестину, у зриві угоди про заручників
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що країни, які оголосили про плани визнати палестинську державу, саботували угоду про припинення вогню та звільнення заручників з ХАМАС.
Очільник дипломатичного відомства зробив заяву під час брифінгу в Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку напередодні засідання Ради Безпеки, присвяченого війні в Газі.
"Є країни, які чинили тиск на Ізраїль, а не на ХАМАС, у делікатні дні переговорів, проводили кампанію проти Ізраїлю та оголосили про визнання віртуальної палестинської держави. Вони надали ХАМАС подарунки та стимули для продовження цієї війни", – сказав Саар.
Дипломат закликав інші країни посилити міжнародний тиск на ХАМАС.
"ХАМАС також несе відповідальність за продовження цієї війни, оскільки він досі відмовляється звільняти наших заручників і скласти зброю. Міжнародний тиск має бути спрямований на ХАМАС. Все інше лише продовжує війну", – заявив він.
- 25 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину. Він має намір оголосити про це на сесії Генасамблеї ООН у вересні.
- 30 липня Франція та ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик", що стосується визнання Палестинської держави.
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