Ізраїль звинуватив країни, що готові визнати Палестину, у зриві угоди про заручників

Гідеон Саар та представник Ізраїлю в ООН Денні Данон (Фото: скриншот выдео ООН)

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що країни, які оголосили про плани визнати палестинську державу, саботували угоду про припинення вогню та звільнення заручників з ХАМАС.

Очільник дипломатичного відомства зробив заяву під час брифінгу в Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку напередодні засідання Ради Безпеки, присвяченого війні в Газі.

"Є країни, які чинили тиск на Ізраїль, а не на ХАМАС, у делікатні дні переговорів, проводили кампанію проти Ізраїлю та оголосили про визнання віртуальної палестинської держави. Вони надали ХАМАС подарунки та стимули для продовження цієї війни", – сказав Саар.

Дипломат закликав інші країни посилити міжнародний тиск на ХАМАС.

"ХАМАС також несе відповідальність за продовження цієї війни, оскільки він досі відмовляється звільняти наших заручників і скласти зброю. Міжнародний тиск має бути спрямований на ХАМАС. Все інше лише продовжує війну", – заявив він.