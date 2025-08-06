Израиль обвинил страны, готовые признать Палестину, в срыве сделки по заложникам

Гидеон Саар и представитель Израиля в ООН Дэнни Данон (Фото: скриншот с видео ООН)

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страны, объявившие о планах признать палестинское государство, саботировали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников от ХАМАС.

Глава дипломатического ведомства сделал заявление во время брифинга в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке накануне заседания Совета Безопасности, посвященного войне в Газе.

"Есть страны, которые оказывали давление на Израиль, а не на ХАМАС, в критические дни переговоров, вели кампанию против Израиля и объявили о признании виртуального палестинского государства. Они предоставили ХАМАС подарки и стимулы для продолжения этой войны", – сказал Саар.

Дипломат призвал другие страны усилить международное давление на ХАМАС.

"ХАМАС также несет ответственность за продолжение этой войны, поскольку он до сих пор отказывается освободить наших заложников и сложить оружие. Международное давление должно быть направлено на ХАМАС. Все остальное только продлевает войну", – заявил он.