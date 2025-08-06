Израиль обвинил страны, готовые признать Палестину, в срыве сделки по заложникам
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страны, объявившие о планах признать палестинское государство, саботировали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников от ХАМАС.
Глава дипломатического ведомства сделал заявление во время брифинга в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке накануне заседания Совета Безопасности, посвященного войне в Газе.
"Есть страны, которые оказывали давление на Израиль, а не на ХАМАС, в критические дни переговоров, вели кампанию против Израиля и объявили о признании виртуального палестинского государства. Они предоставили ХАМАС подарки и стимулы для продолжения этой войны", – сказал Саар.
Дипломат призвал другие страны усилить международное давление на ХАМАС.
"ХАМАС также несет ответственность за продолжение этой войны, поскольку он до сих пор отказывается освободить наших заложников и сложить оружие. Международное давление должно быть направлено на ХАМАС. Все остальное только продлевает войну", – заявил он.
- 25 июля Макрон заявил, что Франция признает Палестину. Он намерен объявить об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
- 30 июля Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв", который касается признания Палестинского государства.
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