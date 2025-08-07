Рубио подтвердил, что США не против полного захвата Израилем сектора Газа

Госсекретарь считает, что пока существует ХАМАС, мира в регионе не будет

Марко Рубио (Фото: Will Oliver / EPA)

Соединенные Штаты согласны с планами Израиля о полной оккупации сектора Газа. Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox Business.

В ответ на вопрос журналиста о том, считает ли глава американского внешнеполитического ведомства "мудрым решением для Израиля полностью захватить Газу", Рубио сослался на одобрительное заявление президента США Дональд Трамп.

"В конце концов, президент сказал, что Израиль должен сам решать, что ему нужно делать для собственной безопасности", – отметил он.

По словам Рубио, в контексте мирного урегулирования войны в Газе существуют три проблемы, которые необходимо решить.

"Во-первых, это гуманитарная проблема. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы найти способы ее решения таким образом, чтобы это не принесло выгоды ХАМАС, но позволило бы людям обеспечить себя продовольствием и предотвратило бы дальнейшее развитие ситуации, которую мы наблюдаем сейчас", – сказал Рубио.

Второй проблемой он назвал "удержание заложников ХАМАС, которые находятся в ужасных условиях", а третьей – само существование боевого подразделения.

"Пока ХАМАС существует как вооруженная группировка в Газе, не будет мира – не будет мирного будущего, потому что это повторится", – заявил госсекретарь.