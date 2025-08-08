Кабинет безопасности Израиля после 10 часов обсуждений одобрил план захватить Газу

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Израильское руководство одобрило план постепенного военного захвата всей Газы, большинство членов кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам безопасности поддержала его предложение. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на соответствующее заявление кабинета.

После 10 часов обсуждений большинство поддержало подготовку к захвату центра города Газа.

Ожидается, что на более позднем этапе военные продвинутся в центральные районы анклава, где, как считается, ХАМАС удерживает израильских заложников и где израильские войска ранее в основном воздерживались от операций.

Согласно заявлению, целью является достижение решительной победы над ХАМАС, который возглавил нападение на Израиль 7 октября 2023 года, что начало новый виток войны.

План также предусматривает оказание гуманитарной помощи гражданскому населению "вне зон боевых действий", говорится в сообщении.

Кабинет министров также одобрил пять принципов прекращения войны, в частности:

→ разоружение ХАМАС;

→ возвращение всех 50 заложников, 20 из которых, как считается, живы;

→ демилитаризацию Газы;

→ израильский контроль безопасности над анклавом;

→ создание там альтернативной гражданской администрации, которая не будет привлекать ни ХАМАС, ни Палестинскую администрацию.