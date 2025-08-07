Нетаньяху подтвердил, что Израиль возьмет Газу под полный контроль

Израиль хочет освободить людей от ХАМАС и иметь периметр безопасности

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА/Yoav Dutkevich)

Израиль намерен установить военный контроль над всей территорией Газы. Это подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News 7 августа.

Цель – "удалить" оттуда боевиков ХАМАС. После захвата сектора Израиль намерен передать контроль и управление над ним ЦАХАЛУ – вооруженным силам страны.

"Мы намерены это сделать... чтобы обеспечить нашу безопасность, удалить оттуда ХАМАС, дать возможность населению освободиться от Газы и передать ее гражданскому управлению, которое не является ХАМАС и не выступает за уничтожение Израиля", – сказал израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что страна хочет создать "периметр безопасности", после чего Газа будет передана арабским силам для управления.

"Мы не хотим его сохранять. Мы хотим иметь периметр безопасности. Мы не хотим им управлять. Мы не хотим быть там руководящим органом", – сказал он.

7 августа Нетаньяху намерен собрать кабинет министров безопасности высокого уровня, чтобы обсудить расширение войны против ХАМАС, включая возможную полную военную оккупацию сектора Газа.