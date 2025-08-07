Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль візьме Газу під повний контроль

Ізраїль хоче звільнити людей від ХАМАС і мати периметр безпеки

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА/Yoav Dutkevich)

Ізраїль має намір встановити військовий контроль над усією територією Гази. Це підтвердив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю Fox News 7 серпня.

Мета – "витиснути" звідти бойовиків ХАМАС. Після захоплення сектора Ізраїль має намір передати контроль і управління над ним ЦАХАЛУ – збройним силам країни.

"Ми маємо намір це зробити... щоб забезпечити нашу безпеку, видалити звідти ХАМАС, дати можливість населенню звільнитися від Гази і передати її цивільному управлінню, яке не є ХАМАС і не виступає за знищення Ізраїлю", – сказав ізраїльський прем'єр.

Нетаньягу зазначив, що країна хоче створити "периметр безпеки", після чого Газу буде передано арабським силам для управління.

"Ми не хочемо його зберігати. Ми хочемо мати периметр безпеки. Ми не хочемо ним керувати. Ми не хочемо бути там керівним органом", – сказав він.

7 серпня Нетаньягу має намір зібрати кабінет міністрів безпеки високого рівня, щоб обговорити розширення війни проти ХАМАС, включно з можливою повною військовою окупацією сектора Гази.