Кабінет безпеки Ізраїлю після 10 годин обговорень схвалив план Нетаньягу захопити Газу

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА)

Ізраїльське керівництво схвалило план поступового військового захоплення всієї Гази, більшість членів кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з питань безпеки підтримала його пропозицію. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на відповідну заяву кабінету.

Після 10 годин обговорень більшість підтримала підготовку до захоплення центру міста Газа.

Очікується, що на пізнішому етапі військові просунуться в центральні райони анклаву, де, як вважається, ХАМАС утримує ізраїльських заручників і де ізраїльські війська раніше здебільшого утримувалися від операцій.

Згідно із заявою, метою є досягнення рішучої перемоги над ХАМАС, який очолив напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, що розпочало новий виток війни.

План також передбачає надання гуманітарної допомоги цивільному населенню "поза зонами бойових дій", йдеться у повідомленні.

Кабінет міністрів також схвалив п'ять принципів припинення війни, зокрема:

→ роззброєння ХАМАС;

→ повернення всіх 50 заручників, 20 з яких, як вважається, живі;

→ демілітаризацію Гази;

→ ізраїльський контроль безпеки над анклавом;

→ створення там альтернативної цивільної адміністрації, яка не залучатиме ні ХАМАС, ні Палестинську адміністрацію.