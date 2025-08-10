Тисячі людей вийшли на протест у Тель-Авіві проти нового плану Нетаньягу щодо Гази

Організатори заявили, що в суботній акції взяли участь близько 100 000 людей

Акція протесту (Фото: Abir Sultan/EPA)

Увечері в суботу, 9 серпня, тисячі людей вийшли на акцію протесту в Тель-Авіві, щоб виступити проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо ескалації війни в Газі, вимагаючи негайного припинення кампанії та звільнення заручників. Про це повідомило агентство Reuters.

У п’ятницю офіс прем'єра повідомив, що кабінет безпеки вирішив захопити місто Газа, розширивши військові операції, попри широкий опір громадськості й попередження військових про те, що цей крок може поставити під загрозу заручників.

"Це не просто військове рішення. Це може стати смертним вироком для найдорожчих людей", – заявила на мітингу Лішай Міран Лаві, дружина заручника Омрі Мірана, благаючи президента США Дональда Трампа втрутитися і негайно покласти край війні.

Опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступають за негайне припинення війни й звільнення 50 заручників, яких утримують бойовики ХАМАС. Ізраїльські офіційні особи вважають, що близько 20 заручників ще живі.

Медіа нагадало, що уряд Ізраїлю зіткнувся з різкою критикою як усередині країни, так і за кордоном, також і з боку деяких з його найближчих європейських союзників у зв'язку із заявою про розширення військових дій.

"Вони (уряд) фанатичні. Вони діють усупереч інтересам країни", – заявив Рамі Дар, 69-річний пенсіонер, який приїхав із передмістя Тель-Авіва.

У Тель-Авіві регулярно відбуваються мітинги із закликом до уряду укласти перемир'я й угоду про звільнення заручників з ХАМАС.

За словами організаторів, у суботній акції взяли участь понад 100 000 людей.

Протестувальники розмахували ізраїльськими прапорами та несли плакати із зображеннями заручників. Інші тримали плакати, що висловлюють гнів щодо уряду або закликають Трампа вжити заходів, щоб завадити Нетаньягу продовжити реалізацію планів ескалації війни.

План поступового військового захоплення всієї Гази було схвалено вранці 8 серпня після 10 годин обговорень.

Рубіо підтвердив, що Вашингтон не проти повного захоплення сектора Гази Ізраїлем. За його словами, країна може вирішувати сама, що їй необхідно для власної безпеки.

The Independent пише, що план щодо повного захоплення Гази передбачає облогу столиці анклаву до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня.