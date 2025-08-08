Ізраїль планує захопити Газу до 7 жовтня – The Independent

Ізраїльське військове керівництво було проти нового плану наступу, повідомляє видання

Новий план прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо повного захоплення Гази передбачає облогу столиці анклаву до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня. Про це повідомляє The Independent із посиланням на обізнаного співбесідника.

Спочатку ізраїльські військові планують виселити цивільне населення міста, наказавши їм переміститися на південь від анклаву, де вже перебувають сотні тисяч внутрішньо переміщених палестинців.

Після цього буде запроваджено облогу міста Газа, де армійські сили Ізраїлю планують "маневрувати".

Згідно з даними співрозмовника видання, основна частина військового наступу має бути здійснена до символічної дати 7 жовтня, після чого буде запроваджено облогу міста Газа.

Зазначається, що начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір був категорично проти пропозицій Нетаньягу.

Він заявив, що це поставить під загрозу життя заручників та виснажить резервістів.

Також він висловив побоювання, що через відсутність гарантій "повної перемоги" наступ вплине на світовий статус Ізраїлю та зробить його "державою-ізгоєм".

Замір запропонував пом'якшений варіант часткової військової окупації анклаву, але інші міністри та Нетаньягу відкинули його пропозицію.