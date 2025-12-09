"Завжди готовий". Зеленський відповів Трампу щодо виборів

Володимир Зеленський (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив про свою готовність до виборів, реагуючи на заяву свого американського колеги Дональда Трампа. Про це політик заявив італійській газеті La Repubblica під час свого візиту до цієї країни.

"Я завжди готовий до виборів", – сказав Зеленський.

Раніше Трамп заявив в інтерв'ю виданню Politico, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".

Також глава Штатів припустив, що Зеленський може перемогти у голосуванні.

"Вони [українці] говорять про демократію, але доходять до межі, коли це вже не демократія", – стверджував президент США.

Його слова прозвучали на тлі нинішніх переговорів щодо американського мирного плану.