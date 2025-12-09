"Завжди готовий". Зеленський відповів Трампу щодо виборів
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський заявив про свою готовність до виборів, реагуючи на заяву свого американського колеги Дональда Трампа. Про це політик заявив італійській газеті La Repubblica під час свого візиту до цієї країни.
"Я завжди готовий до виборів", – сказав Зеленський.
Раніше Трамп заявив в інтерв'ю виданню Politico, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".
Також глава Штатів припустив, що Зеленський може перемогти у голосуванні.
"Вони [українці] говорять про демократію, але доходять до межі, коли це вже не демократія", – стверджував президент США.
Його слова прозвучали на тлі нинішніх переговорів щодо американського мирного плану.
- Це не перша заява Трампа щодо виборів в Україні. У лютому, незадовго до скандальної зустрічі у Білому домі, президент США стверджував, що Зеленський нібито є "диктатором без виборів", і заявляв про буцімто рекордно низький рейтинг українського президента.
- За законом, під час дії воєнного стану не можна провести голосування. Якби не було повномасштабного вторгнення, то парламентські вибори мали відбутися у жовтні 2023-го, перший тур виборів президента – у березні 2024 року, а місцеві вибори – у жовтні 2025-го.
- ЦВК та українська влада послідовно виступають проти проведення виборів під час дії воєнного стану.
