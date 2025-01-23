Зеленський про вибори: Давайте зробимо все, щоб місцеві відбулися восени

Президент нагадав, що вибори під час війни не можна провести згідно з законодавством

Володимир Зеленський (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі вибори в Україні відбудуться після завершення війни, згідно з законодавством. Про це політик розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg.

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"Згідно з нашим законодавством, як тільки закінчиться війна, всі вибори будуть. [Місцеві вибори] це те саме. Вони повинні бути восени. Давайте зробимо все, щоб місцеві вибори були згідно з законодавством, а згідно з законодавством війна повинна закінчитися, і тоді [будуть] вибори", – заявив Зеленський.

Голова держави закликав зробити все, аби війна закінчилась, а після цього "будуть і всі вибори, і все інше".

Раніше президент заявив, що не знає, чи буде знову балотуватися на цю посаду. Він зазначив, що це залежатиме від того, як завершиться війна.

Щодо можливих кандидатів, Зеленський вважає, що балотуватися у президенти в майбутньому може велика кількість людей, зокрема відомих. Проте він зазначив, що потенційним кандидатам краще зосередитися на допомозі Україні, а не розпочинати передвиборчу кампанію.