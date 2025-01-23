Зеленський про вибори: Давайте зробимо все, щоб місцеві відбулися восени
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі вибори в Україні відбудуться після завершення війни, згідно з законодавством. Про це політик розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg.
"Згідно з нашим законодавством, як тільки закінчиться війна, всі вибори будуть. [Місцеві вибори] це те саме. Вони повинні бути восени. Давайте зробимо все, щоб місцеві вибори були згідно з законодавством, а згідно з законодавством війна повинна закінчитися, і тоді [будуть] вибори", – заявив Зеленський.
Голова держави закликав зробити все, аби війна закінчилась, а після цього "будуть і всі вибори, і все інше".
Раніше президент заявив, що не знає, чи буде знову балотуватися на цю посаду. Він зазначив, що це залежатиме від того, як завершиться війна.
Щодо можливих кандидатів, Зеленський вважає, що балотуватися у президенти в майбутньому може велика кількість людей, зокрема відомих. Проте він зазначив, що потенційним кандидатам краще зосередитися на допомозі Україні, а не розпочинати передвиборчу кампанію.
- Якби не було війни, то парламентські вибори мали відбутися у жовтні 2023 року, перший тур виборів президента – у березні 2024 року, а місцеві вибори – у жовтні 2025-го.
- Тема виборів під час війни вперше актуалізувалася, коли у 2023-му американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме.
- Тоді українська влада та Центральна виборча комісія відповіли, що згідно з законодавством вибори під час війни неможливі.