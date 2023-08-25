У США заявили, що Україна має провести вибори у 2024 році. Данілов: Самі вирішуватимемо

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна сама вирішуватиме, коли проводити вибори. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, вибори можливі лише після закінчення бойових дій, оскільки проводити голосування під час війни дуже складно.

"Ще раз наголошую, що це справедливість. Держава має забезпечити голосування всіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити дуже важко", — сказав Данілов.

Він зазначив, що українське керівництво діятиме за Конституцією.

"Визначатимемо, коли нам проводити вибори, згідно з нашим законодавством, а не за бажанням тих чи інших наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо", — наголосив секретар РНБО.

Раніше американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме.

19 червня 2023 року з'явилось опитування КМІС, за яким 23% респондентів хотіли б замінити чинного президента після перемоги України у війні. За заміну Верховної Ради – майже 70%.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що вибори в Україні будуть після перемоги у війні з Росією. Їхнє проведення неможливо відповідно до законодавства про воєнний стан.

3 серпня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив LIGA.net, що парламентські вибори будуть "після нашої перемоги" у війні проти Росії, але для їхнього проведення потрібні зміни в законодавство.

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