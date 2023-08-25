В США заявили, что Украина должна провести выборы в 2024 году. Данилов: Сами будем решать
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина сама будет решать, когда ей проводить выборы. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.
"Еще раз подчеркиваю, что это справедливость. Государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право. А во время войны это сделать очень трудно", — сказал Данилов.
Он отметил, что украинское руководство будет действовать по Конституции.
"Будем определять, когда нам проводить выборы, согласно нашему законодательству, а не согласно желанию тех или иных наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы. Нет, мы нарушать законы не можем", — подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состоятся в 2024 году, даже если война будет продолжаться.
- 19 июня 2023 года появился опрос КМИС, согласно которому 23% респондентов хотели бы заменить действующего президента после победы Украины в войне. За замену Верховной Рады – почти 70%.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что выборы в Украине будут после победы в войне с Россией. Их проведение невозможно в соответствии с законодательством о военном положении.
- 3 августа председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил LIGA.net, что парламентские выборы будут "после нашей победы" в войне против России, но для их проведения нужны изменения в законодательство.
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