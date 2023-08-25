В США заявили, что Украина должна провести выборы в 2024 году. Данилов: Сами будем решать

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина сама будет решать, когда ей проводить выборы. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, выборы возможны только после окончания боевых действий, так как проводить голосование во время войны очень сложно.

"Еще раз подчеркиваю, что это справедливость. Государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право. А во время войны это сделать очень трудно", — сказал Данилов.

Он отметил, что украинское руководство будет действовать по Конституции.

"Будем определять, когда нам проводить выборы, согласно нашему законодательству, а не согласно желанию тех или иных наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы. Нет, мы нарушать законы не можем", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состоятся в 2024 году, даже если война будет продолжаться.

19 июня 2023 года появился опрос КМИС, согласно которому 23% респондентов хотели бы заменить действующего президента после победы Украины в войне. За замену Верховной Рады – почти 70%.

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что выборы в Украине будут после победы в войне с Россией. Их проведение невозможно в соответствии с законодательством о военном положении.

3 августа председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил LIGA.net, что парламентские выборы будут "после нашей победы" в войне против России, но для их проведения нужны изменения в законодательство.

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