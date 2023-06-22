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Зеленский: Выборы будут после победы в войне

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 15:48
Зеленский: Выборы будут после победы в войне - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выборы в Украине будут после победы в войне с Россией. Их проведение невозможно в соответствии с законодательством о военном положении, рассказал президент в интервью BBC.

Журналист спросил Зеленского: будут ли выборы в Украине в следующем году.

"Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны", – ответил он.

Зеленский отметил, что, согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны.

"Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир и жизнь была такой, как была до войны", – подытожил он.

  • 19 июня 2023 появился опрос КМИС, согласно которому 23% респондентов хотели бы заменить действующего президента после победы Украины в войне. За замену Верховной Рады – почти 70%.
  • 22 июня появилось социологическое исследование, согласно которому 86% украинцев верят в верховного главнокомандующего Зеленского.

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Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойнавыборы
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