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Зеленский выступил с обращением: РФ готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации

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22.06.2023, 11:59
Зеленский выступил с обращением: РФ готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Об этом он сказал в обращении к нации.

По его словам, он получил доклад разведки и Службы безопасности Украины по подрыву Каховской гидроэлектростанции россиянами и подготовке террористического акта на Запорожской атомной электростанции.

Он отметил, что СБУ и разведка собрали новые доказательства подрыва Каховской дамбы оккупантами — это было сознательное и просчитанное преступление. 

Зеленский заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как элемент своей агрессии и в качестве военной базы.

Глава государства подчеркнул, что разведка получила информацию о том, что Москва рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации. 

"Они все подготовили для этого. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам — каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", — резюмировал он.

В Москве оперативно отреагировали на заявление Зеленского — спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "ложью" предупреждение украинского лидера. 

Ранее начальник разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали охладитель Запорожской АЭС. 

Читайте также: Россия заминировала Запорожскую АЭС. Возможные последствия и как спастись: инструкция

Дмитрий Гриниченко
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