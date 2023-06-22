Зеленский выступил с обращением: РФ готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Об этом он сказал в обращении к нации.

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По его словам, он получил доклад разведки и Службы безопасности Украины по подрыву Каховской гидроэлектростанции россиянами и подготовке террористического акта на Запорожской атомной электростанции.

Он отметил, что СБУ и разведка собрали новые доказательства подрыва Каховской дамбы оккупантами — это было сознательное и просчитанное преступление.

Зеленский заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как элемент своей агрессии и в качестве военной базы.

Глава государства подчеркнул, что разведка получила информацию о том, что Москва рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации.

"Они все подготовили для этого. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам — каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", — резюмировал он.

В Москве оперативно отреагировали на заявление Зеленского — спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "ложью" предупреждение украинского лидера.

Ранее начальник разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали охладитель Запорожской АЭС.

6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

8 июня украинский регулятор распорядился вывести последний энергоблок ЗАЭС в "холодную остановку".

Персонал Запорожской АЭС не может этого сделать из-за препятствий со стороны российских оккупантов.

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